Nike Club
Pantalón elástico recto - Hombre
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón está confeccionado con un tejido Knit transpirable y elástico que ofrece una caída similar a la de un tejido Woven. Su ajuste tradicional y holgado tiene un corte recto en toda la pernera y un dobladillo abierto para que se apoye en las zapatillas.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO3782-451
Nike Club
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón está confeccionado con un tejido Knit transpirable y elástico que ofrece una caída similar a la de un tejido Woven. Su ajuste tradicional y holgado tiene un corte recto en toda la pernera y un dobladillo abierto para que se apoye en las zapatillas.
Detalles del producto
- Logotipo Nike Futura bordado
- Bolsillos para las manos
- Bolsillo abierto en la parte posterior
- Cuerpo: 44 % algodón/43 % poliéster/13 % spandex Bolsillos: 87 % poliéster/13 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO3782-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 191 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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