Materiales reciclados
Nike Club
Pantalón deportivo - Hombre
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón deportivo tradicional está confeccionado con un tejido Woven impecable y presenta un diseño de pierna recta con cordones elásticos en el dobladillo para que puedas adaptar tu look a tus zapatillas.
- Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IQ6278-010
Nike Club
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón deportivo tradicional está confeccionado con un tejido Woven impecable y presenta un diseño de pierna recta con cordones elásticos en el dobladillo para que puedas adaptar tu look a tus zapatillas.
Ventajas
- Forro de malla integral para una mayor comodidad y transpirabilidad.
- Paneles laterales que aportan un estilo atemporal.
Detalles del producto
- Logotipo Nike Club bordado
- Bolsillos para las manos
- Bolsillo trasero con cierre a presión
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IQ6278-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 191 cm de altura
- Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 183 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Club.
Nike Club