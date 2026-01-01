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Nike Club Pantalón deportivo - Hombre - Negro/Sanddrift/Sanddrift

Materiales reciclados

Nike Club

Pantalón deportivo - Hombre

94,99 €
Negro/Sanddrift/Sanddrift
Fir/Phantom/Phantom
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón deportivo tradicional está confeccionado con un tejido Woven impecable y presenta un diseño de pierna recta con cordones elásticos en el dobladillo para que puedas adaptar tu look a tus zapatillas.


  • Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
  • Modelo: IQ6278-010

Nike Club

94,99 €

Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón deportivo tradicional está confeccionado con un tejido Woven impecable y presenta un diseño de pierna recta con cordones elásticos en el dobladillo para que puedas adaptar tu look a tus zapatillas.

Ventajas

  • Forro de malla integral para una mayor comodidad y transpirabilidad.
  • Paneles laterales que aportan un estilo atemporal.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Club bordado
  • Bolsillos para las manos
  • Bolsillo trasero con cierre a presión
  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
  • Modelo: IQ6278-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 191 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Club Pantalón deportivo - Hombre

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