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Nike Club Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Nike Club

Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Hombre

54,99 €
Negro/Negro/Blanco
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
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Estos joggers clásicos tienen un estilo impecable e informal. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) aporta estructura, transpirabilidad y suavidad. El dobladillo abierto hace que el pantalón descanse sobre las zapatillas.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Estos joggers clásicos tienen un estilo impecable e informal. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) aporta estructura, transpirabilidad y suavidad. El dobladillo abierto hace que el pantalón descanse sobre las zapatillas.

Ventajas

  • Diseño holgado en la parte posterior y los muslos para ofrecer un ajuste informal.
  • Cierre a presión oculto en los bolsillos traseros para mantener a salvo tus objetos pequeños.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Futura bordado
  • Cintura elástica con cordón exterior
  • Bolsillos para las manos
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral: 100 % algodón. Bolsillo trasero: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HQ4422-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (14)

3.7 estrellas

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Hombre

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