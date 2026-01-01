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Nike Club Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre - Fir/Phantom

Nike Club

Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre

49,99 €
Fir/Phantom
Negro/Phantom
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Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón corto te permite fluir con su cómodo tejido French terry.


  • Color mostrado: Fir/Phantom
  • Modelo: IQ7658-323

Nike Club

49,99 €

Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón corto te permite fluir con su cómodo tejido French terry.

Ventajas

  • Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
  • Ajuste estándar con espacio en la parte posterior y los muslos.
  • Entrepierna diseñada para llegar por encima de la rodilla.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Futura bordado en el bolsillo trasero
  • Bolsillos para las manos
  • Bolsillo trasero con cierre a presión
  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano): 100 % algodón. Bolsillo trasero: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Fir/Phantom
  • Modelo: IQ7658-323

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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