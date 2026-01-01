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Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre
49,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón corto te permite fluir con su cómodo tejido French terry.
- Color mostrado: Fir/Phantom
- Modelo: IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Si buscas un clásico, únete al Club. Este pantalón corto te permite fluir con su cómodo tejido French terry.
Ventajas
- Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
- Ajuste estándar con espacio en la parte posterior y los muslos.
- Entrepierna diseñada para llegar por encima de la rodilla.
Detalles del producto
- Logotipo Nike Futura bordado en el bolsillo trasero
- Bolsillos para las manos
- Bolsillo trasero con cierre a presión
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano): 100 % algodón. Bolsillo trasero: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Fir/Phantom
- Modelo: IQ7658-323
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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