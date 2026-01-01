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Nike Club
Funda para portátil
37,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Esta funda para portátil Nike Club resistente al agua tiene capacidad para un portátil de hasta 16" y cuenta con un bolsillo frontal con cremallera para guardar una tableta de 14" o tus accesorios.
- Color mostrado: Space Purple/Bleached Coral/Negro
- Modelo: IW7915-570
Nike Club
37,99 €
Esta funda para portátil Nike Club resistente al agua tiene capacidad para un portátil de hasta 16" y cuenta con un bolsillo frontal con cremallera para guardar una tableta de 14" o tus accesorios.
Detalles del producto
- Apta para un portátil de hasta 16 pulgadas
- Cuerpo: 54 % nylon/40 % poliéster/6 % spandex. Forro: 100 % poliéster.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Space Purple/Bleached Coral/Negro
- Modelo: IW7915-570
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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