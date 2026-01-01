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Nike Club Funda para portátil - Space Purple/Bleached Coral/Negro

Nike Club

Funda para portátil

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Esta funda para portátil Nike Club resistente al agua tiene capacidad para un portátil de hasta 16" y cuenta con un bolsillo frontal con cremallera para guardar una tableta de 14" o tus accesorios.


  • Color mostrado: Space Purple/Bleached Coral/Negro
  • Modelo: IW7915-570

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Esta funda para portátil Nike Club resistente al agua tiene capacidad para un portátil de hasta 16" y cuenta con un bolsillo frontal con cremallera para guardar una tableta de 14" o tus accesorios.

Detalles del producto

  • Apta para un portátil de hasta 16 pulgadas
  • Cuerpo: 54 % nylon/40 % poliéster/6 % spandex. Forro: 100 % poliéster.
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Space Purple/Bleached Coral/Negro
  • Modelo: IW7915-570

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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