C.J. Stroud Houston Texans
Camiseta de fútbol americano de la NFL Game Nike - Hombre
Anima a una de las principales estrellas del equipo con esta camiseta de los Houston Texans. La ventilación adecuada y el ajuste holgado ofrecen transpirabilidad y comodidad con el look auténtico de la equipación del equipo sobre el terreno de juego.
- Color mostrado: Pitch Blue
- Modelo: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Anima a una de las principales estrellas del equipo con esta camiseta de los Houston Texans. La ventilación adecuada y el ajuste holgado ofrecen transpirabilidad y comodidad con el look auténtico de la equipación del equipo sobre el terreno de juego.
Ventajas
- Serigrafiado del nombre, el número y el escudo del equipo para ofrecer ligereza y durabilidad.
- Ventilación estratégica en las zonas donde más se acumula el calor para mantener la frescura.
Detalles del producto
- Escudo de la NFL en el cuello en V
- Cuello sin etiqueta
- Etiqueta cosida
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue
- Modelo: II7377-426
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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