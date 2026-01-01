City Side Chelsea FC
Sudadera de fútbol con capucha de tejido Fleece - Niño/a
Esta sudadera con capucha del Chelsea FC está confeccionada en un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.
- Color mostrado: Negro/Azul brillante
- Modelo: IQ6790-010
City Side Chelsea FC
Esta sudadera con capucha del Chelsea FC está confeccionada en un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.
Detalles del producto
- Capucha con cordón
- Bolsillo tipo canguro independiente
- Dobladillo y puños elásticos
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Azul brillante
- Modelo: IQ6790-010
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 147 cm
- El modelo usa la talla M y mide 147 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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