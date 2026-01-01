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City Side Chelsea FC Sudadera de fútbol con capucha de tejido Fleece - Niño/a - Negro/Azul brillante

City Side Chelsea FC

Sudadera de fútbol con capucha de tejido Fleece - Niño/a

59,99 €
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Esta sudadera con capucha del Chelsea FC está confeccionada en un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.


  • Color mostrado: Negro/Azul brillante
  • Modelo: IQ6790-010

City Side Chelsea FC

59,99 €

Esta sudadera con capucha del Chelsea FC está confeccionada en un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.

Detalles del producto

  • Capucha con cordón
  • Bolsillo tipo canguro independiente
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Azul brillante
  • Modelo: IQ6790-010

Talla y ajuste

    • La modelo usa la talla M y mide 147 cm
    • El modelo usa la talla M y mide 147 cm
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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