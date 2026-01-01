Nike
Cinta de tenis con nudo para el pelo Premier
Esta cinta para el pelo Nike te permite sujetarte el cabello y controlar el sudor fácilmente. Su tecnología de capilarización de la humedad se combina con una capa de algodón transpirable para que te olvides del sudor y mantengas la comodidad en cada set.
- Color mostrado: Blanco/Negro
- Modelo: IW5822-101
Nike
Esta cinta para el pelo Nike te permite sujetarte el cabello y controlar el sudor fácilmente. Su tecnología de capilarización de la humedad se combina con una capa de algodón transpirable para que te olvides del sudor y mantengas la comodidad en cada set.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- 59 % algodón/37 % poliéster/4 % spandex
- Nike Swoosh estampado por transferencia térmica
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Negro
- Modelo: IW5822-101
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.
Nike