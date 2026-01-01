 
Imagen 1 de 5
Nike Cinta de tenis con nudo para el pelo Premier - Blanco/Negro

Nike

Cinta de tenis con nudo para el pelo Premier

22,99 €
Blanco/Negro
Negro/Blanco
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta cinta para el pelo Nike te permite sujetarte el cabello y controlar el sudor fácilmente. Su tecnología de capilarización de la humedad se combina con una capa de algodón transpirable para que te olvides del sudor y mantengas la comodidad en cada set.


  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: IW5822-101

Nike

22,99 €

Esta cinta para el pelo Nike te permite sujetarte el cabello y controlar el sudor fácilmente. Su tecnología de capilarización de la humedad se combina con una capa de algodón transpirable para que te olvides del sudor y mantengas la comodidad en cada set.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 59 % algodón/37 % poliéster/4 % spandex
  • Nike Swoosh estampado por transferencia térmica
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: IW5822-101

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.

    Nike Cinta de tenis con nudo para el pelo Premier

    Nike

    22,99 €

    Completa el look