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Buenas valoraciones
Chicago Bulls Icon Edition Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre - University Red/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Chicago Bulls Icon Edition

Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre

69,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Chicago Bulls tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: University Red/Blanco/Blanco
  • Modelo: AJ5593-657

Chicago Bulls Icon Edition

69,99 €

ANIMA A TU EQUIPO.

El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Chicago Bulls tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Malla de doble punto ligera y duradera.
  • Dobladillos con aberturas para una mayor libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Bolsillos en las costuras laterales
  • 100 % poliéster reciclado
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: University Red/Blanco/Blanco
  • Modelo: AJ5593-657

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (24)

4.8 estrellas

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • Marcin793570222

    super polecam

Chicago Bulls Icon Edition Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre

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