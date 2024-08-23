Chicago Bulls Icon Edition Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Chicago Bulls tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Chicago Bulls Icon Edition
ANIMA A TU EQUIPO.
El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Chicago Bulls tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
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4.8 estrellas
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition