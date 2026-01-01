Materiales reciclados
Chicago Bulls Courtside
Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
La afición es para siempre. ¿Y tu lealtad a los Bulls? Es inquebrantable. Este pantalón corto de entrenamiento muestran esa lealtad de forma descarada y directa con la tecnología Dri-FIT que ayuda a mantener el sudor alejado.
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9705-010
Chicago Bulls Courtside
La afición es para siempre. ¿Y tu lealtad a los Bulls? Es inquebrantable. Este pantalón corto de entrenamiento muestran esa lealtad de forma descarada y directa con la tecnología Dri-FIT que ayuda a mantener el sudor alejado.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Cintura elástica con cordón
- Bolsillos laterales
- Cuerpo/forro: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9705-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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