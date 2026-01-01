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Chicago Bulls Courtside Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre - Negro/University Red

Materiales reciclados

Chicago Bulls Courtside

Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre

74,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

La afición es para siempre. ¿Y tu lealtad a los Bulls? Es inquebrantable. Este pantalón corto de entrenamiento muestran esa lealtad de forma descarada y directa con la tecnología Dri-FIT que ayuda a mantener el sudor alejado.


  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HV9705-010

Chicago Bulls Courtside

74,99 €

La afición es para siempre. ¿Y tu lealtad a los Bulls? Es inquebrantable. Este pantalón corto de entrenamiento muestran esa lealtad de forma descarada y directa con la tecnología Dri-FIT que ayuda a mantener el sudor alejado.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Cintura elástica con cordón
  • Bolsillos laterales
  • Cuerpo/forro: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HV9705-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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    Chicago Bulls Courtside Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre

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