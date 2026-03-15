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Chicago Bulls Club Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre - University Red/Blanco

Chicago Bulls Club

Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre

74,99 €
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El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Bulls para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.


  • Color mostrado: University Red/Blanco
  • Modelo: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Bulls para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.

Detalles del producto

  • Cuerpo/forro de la capucha: 79 % algodón/21 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: University Red/Blanco
  • Modelo: HM9872-657

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Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre

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