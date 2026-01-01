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Chicago Bulls City Edition Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre - Negro/University Red

Materiales reciclados

Chicago Bulls City Edition

Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre

129,99 €

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Tanto si estás de paseo como echando unas canastas, ¿a quién quieres animar? A los Bulls, por supuesto. No puedes negar a tu equipo favorito. Apoya a tu equipo con este chándal holgado.


  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

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Tanto si estás de paseo como echando unas canastas, ¿a quién quieres animar? A los Bulls, por supuesto. No puedes negar a tu equipo favorito. Apoya a tu equipo con este chándal holgado.

Detalles del producto

  • Ajuste holgado
  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Elástico: 98 % poliéster/2 % spandex. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HQ5447-010

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