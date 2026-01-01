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Materiales reciclados
Chicago Bulls City Edition
Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre
129,99 €
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Tanto si estás de paseo como echando unas canastas, ¿a quién quieres animar? A los Bulls, por supuesto. No puedes negar a tu equipo favorito. Apoya a tu equipo con este chándal holgado.
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
129,99 €
Tanto si estás de paseo como echando unas canastas, ¿a quién quieres animar? A los Bulls, por supuesto. No puedes negar a tu equipo favorito. Apoya a tu equipo con este chándal holgado.
Detalles del producto
- Ajuste holgado
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 100 % poliéster. Elástico: 98 % poliéster/2 % spandex. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HQ5447-010
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
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Chicago Bulls City Edition
129,99 €