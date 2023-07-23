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Chicago Bulls Association Edition Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre - Blanco/University Red/Negro

Materiales reciclados

Chicago Bulls Association Edition

Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre

69,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

El pantalón corto Swingman Association Edition de los Chicago Bulls se inspira en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con fibras con capilarización del sudor, bolsillos laterales para acceder a tus cosas con facilidad y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: Blanco/University Red/Negro
  • Modelo: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

AUTÉNTICA INSPIRACIÓN EN LA NBA.

El pantalón corto Swingman Association Edition de los Chicago Bulls se inspira en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con fibras con capilarización del sudor, bolsillos laterales para acceder a tus cosas con facilidad y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Malla de doble punto ligera y duradera.
  • Dobladillos con aberturas para una mayor libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Ajuste estándar para un toque cómodo
  • Bolsillos en las costuras laterales
  • 100 % poliéster reciclado
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/University Red/Negro
  • Modelo: AJ5592-100

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Chicago Bulls Association Edition Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre

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