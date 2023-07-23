Chicago Bulls Association Edition Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Swingman Association Edition de los Chicago Bulls se inspira en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con fibras con capilarización del sudor, bolsillos laterales para acceder a tus cosas con facilidad y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Chicago Bulls Association Edition
AUTÉNTICA INSPIRACIÓN EN LA NBA.
El pantalón corto Swingman Association Edition de los Chicago Bulls se inspira en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con fibras con capilarización del sudor, bolsillos laterales para acceder a tus cosas con facilidad y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
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Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition