Materiales reciclados
Chelsea FC Windrunner
Chaqueta de fútbol de tejido Woven con protección UV Nike - Mujer
Volvemos a nuestras raíces con esta holgada chaqueta del Chelsea FC, cuyas líneas de diseño se inspiran en la Windrunner original. El acabado repelente al agua y la tecnología UV incorporada en el tejido Woven te ayudan a estar siempre a punto, tanto si llueve como si hace sol.
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco/Midwest Gold/Midwest Gold
- Modelo: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
Volvemos a nuestras raíces con esta holgada chaqueta del Chelsea FC, cuyas líneas de diseño se inspiran en la Windrunner original. El acabado repelente al agua y la tecnología UV incorporada en el tejido Woven te ayudan a estar siempre a punto, tanto si llueve como si hace sol.
Ventajas
- Bolsillos para guardar las llaves y el teléfono en el momento y para mantener las manos calientes.
- Forro de punto con capilarización del sudor en la parte superior del cuerpo y las mangas para una mayor suavidad y comodidad.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 75 % poliéster/13 % algodón/12 % rayón. Forro de los paneles: 100 % poliéster.
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco/Midwest Gold/Midwest Gold
- Modelo: II3434-452
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 180 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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