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Chelsea FC Windrunner Chaqueta de fútbol de tejido Woven con protección UV Nike - Mujer - Azul brillante/Blanco/Midwest Gold/Midwest Gold

Materiales reciclados

Chelsea FC Windrunner

Chaqueta de fútbol de tejido Woven con protección UV Nike - Mujer

109,99 €
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Volvemos a nuestras raíces con esta holgada chaqueta del Chelsea FC, cuyas líneas de diseño se inspiran en la Windrunner original. El acabado repelente al agua y la tecnología UV incorporada en el tejido Woven te ayudan a estar siempre a punto, tanto si llueve como si hace sol.


  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Modelo: II3434-452

Chelsea FC Windrunner

109,99 €

Volvemos a nuestras raíces con esta holgada chaqueta del Chelsea FC, cuyas líneas de diseño se inspiran en la Windrunner original. El acabado repelente al agua y la tecnología UV incorporada en el tejido Woven te ayudan a estar siempre a punto, tanto si llueve como si hace sol.

Ventajas

  • Bolsillos para guardar las llaves y el teléfono en el momento y para mantener las manos calientes.
  • Forro de punto con capilarización del sudor en la parte superior del cuerpo y las mangas para una mayor suavidad y comodidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 75 % poliéster/13 % algodón/12 % rayón. Forro de los paneles: 100 % poliéster.
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Modelo: II3434-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 180 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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