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Chelsea FC Victori One Chanclas Nike - Hombre - Negro/Multicolor/Blanco

Chelsea FC Victori One

Chanclas Nike - Hombre

42,99 €
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Desde la playa hasta las gradas, estas chanclas Chelsea FC Victori One son imprescindibles para el día a día. Las mejores sutiles pero importantes, como una tira más ancha y una espuma más suave, facilitan el descanso. Son ideales para ofrecer comodidad infinita a los pies.


  • Color mostrado: Negro/Multicolor/Blanco
  • Modelo: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

Desde la playa hasta las gradas, estas chanclas Chelsea FC Victori One son imprescindibles para el día a día. Las mejores sutiles pero importantes, como una tira más ancha y una espuma más suave, facilitan el descanso. Son ideales para ofrecer comodidad infinita a los pies.

Ventajas

  • Diseño anatómico confeccionado con espuma suave para una mayor amortiguación y ligereza.
  • Plantilla texturizada con más agarre para mantener los pies en su sitio.
  • Tira gruesa y acolchada con bordes redondeados para ofrecer más comodidad.
  • Diseño más ancho para añadir espacio y adaptarse a más tallas de pie.
  • Patrón de la suela exterior que aumenta la tracción tanto en la arena como en la calle.

Detalles del producto

  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Multicolor/Blanco
  • Modelo: IX3940-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

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