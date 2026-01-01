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Chelsea FC Tech Fleece Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre

84,99 €
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El tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar al Chelsea FC haga la temperatura que haga.


  • Color mostrado: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Modelo: IQ4964-426

Chelsea FC Tech Fleece

84,99 €

El tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar al Chelsea FC haga la temperatura que haga.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 53 % algodón/47 % poliéster. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Modelo: IQ4964-426

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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