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Chelsea FC Tech Fleece
Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre
84,99 €
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Recogida gratuita
El tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar al Chelsea FC haga la temperatura que haga.
- Color mostrado: Pitch Blue/Midwest Gold
- Modelo: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €
El tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar al Chelsea FC haga la temperatura que haga.
Detalles del producto
- Cuerpo: 53 % algodón/47 % poliéster. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Midwest Gold
- Modelo: IQ4964-426
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Chelsea FC Tech Fleece
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