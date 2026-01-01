Materiales reciclados
Chelsea FC Strike
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, ajuste entallado y tecnología de capilarización del sudor que mantiene la frescura y la concentración mientras perfeccionas tus habilidades.
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco/Midwest Gold
- Modelo: II2813-426
Chelsea FC Strike
Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, ajuste entallado y tecnología de capilarización del sudor que mantiene la frescura y la concentración mientras perfeccionas tus habilidades.
Ventajas
- Bajos con cremallera para que el pantalón sea fácil de poner y quitar con las zapatillas puestas.
- Tejido Knit elástico para favorecer la libertad de movimiento.
Detalles del producto
- Cuerpo: 91 % poliéster/9 % spandex. Paneles/malla: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco/Midwest Gold
- Modelo: II2813-426
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 132 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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