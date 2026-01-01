Materiales reciclados
Chelsea FC Strike
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Con detalles específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, el ajuste tradicional se combina con la tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura y la concentración mientras perfeccionas tu técnica.
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco/Midwest Gold
- Modelo: II2640-426
Chelsea FC Strike
Con detalles específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, el ajuste tradicional se combina con la tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura y la concentración mientras perfeccionas tu técnica.
Ventajas
- Bolsillos laterales con cremallera para guardar tus cosas de forma segura.
- Paneles de malla para una mayor ligereza y transpirabilidad.
Detalles del producto
- Cintura elástica
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco/Midwest Gold
- Modelo: II2640-426
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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