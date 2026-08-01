Chelsea FC Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. El tejido Fleece semicepillado de densidad media es ligeramente mullido por dentro y liso por fuera.
Chelsea FC Club
No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. El tejido Fleece semicepillado de densidad media es ligeramente mullido por dentro y liso por fuera.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
1 estrella
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Chelsea FC Club