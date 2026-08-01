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Chelsea FC Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre - Azul brillante/Blanco

Chelsea FC Club

Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre

69,99 €
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No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. El tejido Fleece semicepillado de densidad media es ligeramente mullido por dentro y liso por fuera.


  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3419-452

Chelsea FC Club

69,99 €

No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. El tejido Fleece semicepillado de densidad media es ligeramente mullido por dentro y liso por fuera.

Detalles del producto

  • Bolsillo delantero
  • Cuerpo/forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3419-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Chelsea FC Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre

Chelsea FC Club

69,99 €

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