Chelsea FC Club
Jogger de fútbol Nike - Hombre
Hemos combinado un básico de siempre con el orgullo por el Chelsea FC para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
- Modelo: II3410-426
Chelsea FC Club
Hemos combinado un básico de siempre con el orgullo por el Chelsea FC para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.
Detalles del producto
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano)/bolsillo de la parte posterior: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
- Modelo: II3410-426
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 189 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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