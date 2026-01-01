Chelsea FC
Chaqueta con capucha y relleno sintético Nike Football - Niño/a
Este diseño es ideal para apoyar al equipo cuando hace frío. Esta chaqueta cuenta con un suave forro de tejido Fleece y un relleno sintético para mantener la calidez sin añadir volumen. Los detalles del Chelsea FC en la parte delantera y trasera muestran tu orgullo desde todos los ángulos.
- Color mostrado: Negro/Negro/Azul brillante
- Modelo: IQ7122-010
Chelsea FC
Este diseño es ideal para apoyar al equipo cuando hace frío. Esta chaqueta cuenta con un suave forro de tejido Fleece y un relleno sintético para mantener la calidez sin añadir volumen. Los detalles del Chelsea FC en la parte delantera y trasera muestran tu orgullo desde todos los ángulos.
Detalles del producto
- Bolsillos delanteros
- Etiqueta con el nombre cosida en el interior
- Cuerpo/Forro/Relleno: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Azul brillante
- Modelo: IQ7122-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 145 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Chelsea FC.
Chelsea FC