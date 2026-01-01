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Chelsea FC Chaqueta con capucha y relleno sintético Nike Football - Niño/a - Negro/Negro/Azul brillante

Chelsea FC

Chaqueta con capucha y relleno sintético Nike Football - Niño/a

94,99 €
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Este diseño es ideal para apoyar al equipo cuando hace frío. Esta chaqueta cuenta con un suave forro de tejido Fleece y un relleno sintético para mantener la calidez sin añadir volumen. Los detalles del Chelsea FC en la parte delantera y trasera muestran tu orgullo desde todos los ángulos.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Azul brillante
  • Modelo: IQ7122-010

Chelsea FC

94,99 €

Este diseño es ideal para apoyar al equipo cuando hace frío. Esta chaqueta cuenta con un suave forro de tejido Fleece y un relleno sintético para mantener la calidez sin añadir volumen. Los detalles del Chelsea FC en la parte delantera y trasera muestran tu orgullo desde todos los ángulos.

Detalles del producto

  • Bolsillos delanteros
  • Etiqueta con el nombre cosida en el interior
  • Cuerpo/Forro/Relleno: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Azul brillante
  • Modelo: IQ7122-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 145 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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