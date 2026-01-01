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Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Niño/a - Game Royal

Chelsea FC

Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Niño/a

29 % de descuento

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La camiseta sin mangas Chelsea FC Total 90 canaliza la energía y el estilo de principios de los 2000 y es un guiño a una de las prendas más icónicas de la época.


  • Color mostrado: Game Royal
  • Modelo: IF8260-480

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La camiseta sin mangas Chelsea FC Total 90 canaliza la energía y el estilo de principios de los 2000 y es un guiño a una de las prendas más icónicas de la época.

Behind the Design: Total 90

La colección Total 90, diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el partido, se convirtió en una de las equipaciones más icónicas de los 2000 gracias a sus líneas curvas, diseños asimétricos y mezcla de materiales. Este relanzamiento ofrece esa misma energía a una nueva generación de estrellas y aficionados/as.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Game Royal
  • Modelo: IF8260-480

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 150 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

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