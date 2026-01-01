Chelsea FC
Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Niño/a
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La camiseta sin mangas Chelsea FC Total 90 canaliza la energía y el estilo de principios de los 2000 y es un guiño a una de las prendas más icónicas de la época.
- Color mostrado: Game Royal
- Modelo: IF8260-480
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La camiseta sin mangas Chelsea FC Total 90 canaliza la energía y el estilo de principios de los 2000 y es un guiño a una de las prendas más icónicas de la época.
Behind the Design: Total 90
La colección Total 90, diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el partido, se convirtió en una de las equipaciones más icónicas de los 2000 gracias a sus líneas curvas, diseños asimétricos y mezcla de materiales. Este relanzamiento ofrece esa misma energía a una nueva generación de estrellas y aficionados/as.
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Game Royal
- Modelo: IF8260-480
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 150 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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