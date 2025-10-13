Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Hombre

CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
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Esta camiseta Chelsea FC de ajuste holgado canaliza la energía de principios de los 2000 y te permite animar a tu club con una comodidad informal durante toda la temporada.
Chelsea FC
Esta camiseta Chelsea FC de ajuste holgado canaliza la energía de principios de los 2000 y te permite animar a tu club con una comodidad informal durante toda la temporada.
La colección Total 90, diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el partido, se convirtió en una de las equipaciones más icónicas de los 2000 gracias a sus líneas curvas, diseños asimétricos y mezcla de materiales. Este relanzamiento ofrece esa misma energía a una nueva generación de estrellas y aficionados/as.
5 estrellas
CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
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