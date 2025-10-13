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Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Hombre - Obsidian

Chelsea FC

Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Hombre

30 % de descuento

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Esta camiseta Chelsea FC de ajuste holgado canaliza la energía de principios de los 2000 y te permite animar a tu club con una comodidad informal durante toda la temporada.


  • Color mostrado: Obsidian
  • Modelo: HV4918-451

Chelsea FC

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Esta camiseta Chelsea FC de ajuste holgado canaliza la energía de principios de los 2000 y te permite animar a tu club con una comodidad informal durante toda la temporada.

Behind the Design: Total 90

La colección Total 90, diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el partido, se convirtió en una de las equipaciones más icónicas de los 2000 gracias a sus líneas curvas, diseños asimétricos y mezcla de materiales. Este relanzamiento ofrece esa misma energía a una nueva generación de estrellas y aficionados/as.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian
  • Modelo: HV4918-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

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