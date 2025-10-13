Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike Total 90 - Hombre

Chelsea FC

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Esta camiseta Chelsea FC de ajuste holgado canaliza la energía de principios de los 2000 y te permite animar a tu club con una comodidad informal durante toda la temporada.

Behind the Design: Total 90 La colección Total 90, diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el partido, se convirtió en una de las equipaciones más icónicas de los 2000 gracias a sus líneas curvas, diseños asimétricos y mezcla de materiales. Este relanzamiento ofrece esa misma energía a una nueva generación de estrellas y aficionados/as.