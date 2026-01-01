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Chelsea FC Academy Pro Chaqueta de fútbol con capucha para la lluvia Nike Storm-FIT - Niño/a - Azul brillante/Negro/Midwest Gold

Materiales reciclados

Chelsea FC Academy Pro

Chaqueta de fútbol para la lluvia con capucha Nike Storm-FIT - Niño/a

84,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. Esta chaqueta para la lluvia del Chelsea FC tiene un ajuste clásico y la tecnología Storm-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad a lo largo de la temporada.


  • Color mostrado: Azul brillante/Negro/Midwest Gold
  • Modelo: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. Esta chaqueta para la lluvia del Chelsea FC tiene un ajuste clásico y la tecnología Storm-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad a lo largo de la temporada.

Detalles del producto

  • Puños elásticos
  • Bolsillos para las manos
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Negro/Midwest Gold
  • Modelo: II1790-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 142 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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