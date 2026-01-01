 
Imagen 1 de 5
Chelsea FC Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a - Azul brillante/Midwest Gold

Materiales reciclados

Chelsea FC Academy Pro

Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a

27,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

La camiseta Chelsea FC Academy Pro está pensada para que las futuras estrellas dominen los básicos y perfeccionen su técnica. El ajuste clásico se combina con un tejido que capilariza el sudor cuando el partido se intensifica.


  • Color mostrado: Azul brillante/Midwest Gold
  • Modelo: IR2092-452

Chelsea FC Academy Pro

27,99 €

La camiseta Chelsea FC Academy Pro está pensada para que las futuras estrellas dominen los básicos y perfeccionen su técnica. El ajuste clásico se combina con un tejido que capilariza el sudor cuando el partido se intensifica.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Midwest Gold
  • Modelo: IR2092-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 130 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Chelsea FC Academy Pro.

    Chelsea FC Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a

    Chelsea FC Academy Pro

    27,99 €

    Completa el look