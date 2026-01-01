Chelsea 25/26
Mochila Nike Heritage
La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco
- Modelo: IU3593-477
Chelsea 25/26
La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
Ventajas
- Los compartimentos adicionales con cremallera te ayudan a organizarlo todo, te facilitan la vida y protegen las llaves, la cartera y el móvil.
- El poliéster de tejido Woven denso soporta las cargas más pesadas.
- Correas para los hombros y parte posterior acolchadas para mayor comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco
- Modelo: IU3593-477
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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