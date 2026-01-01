Chelsea 25/26
Gorro tipo pescador Nike Apex
Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.
- Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
- Modelo: IU3824-010
Chelsea 25/26
Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.
Ventajas
- Todos los gorros tipo pescador Apex presentan una cobertura de 360 grados con un calado medio.
- Diseño sin estructura fácil de doblar y guardar.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
- Modelo: IU3824-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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