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Chelsea 25/26 Gorro tipo pescador Nike Apex - Negro/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Gorro tipo pescador Nike Apex

29,99 €
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.


  • Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
  • Modelo: IU3824-010

Chelsea 25/26

29,99 €

Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.

Ventajas

  • Todos los gorros tipo pescador Apex presentan una cobertura de 360 grados con un calado medio.
  • Diseño sin estructura fácil de doblar y guardar.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
  • Modelo: IU3824-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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