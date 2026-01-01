Chelsea 25/26 Gorra 5P Nike Club

Chelsea 25/26
Gorra Nike Club 5P
Esta gorra Nike Club clásica de calado medio, que se puede combinar de distintas formas, está confeccionada con un suave tejido lavado para ofrecer comodidad desde el primer día. La visera precurvada le aporta un estilo informal, mientras que la correa posterior regulable te permite encontrar el ajuste perfecto.
- Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
- Modelo: IU3896-010
Chelsea 25/26
Esta gorra Nike Club clásica de calado medio, que se puede combinar de distintas formas, está confeccionada con un suave tejido lavado para ofrecer comodidad desde el primer día. La visera precurvada le aporta un estilo informal, mientras que la correa posterior regulable te permite encontrar el ajuste perfecto.
Ventajas
- Gorra Nike Club de calado medio y estilo clásico y versátil para cualquier ocasión.
- Diseño de calado medio que queda justo por encima de la cabeza para ofrecer un estilo versátil, informal y fácil de combinar.
- Cierre posterior regulable con deslizador metálico. Correa posterior sobrante que se puede guardar fácilmente en la banda para la frente.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Negro/Vibrant Yellow
- Modelo: IU3896-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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