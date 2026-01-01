Chaqueta Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" para niño/a

Materiales reciclados
Nike ACG "Lava Flow"
Chaqueta Therma-FIT ADV - Niño/a
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Prepárate para tu próxima aventura Esta chaqueta reversible cuenta con una tecnología que regula el calor y repele el agua para ayudarte a seguir explorando el entorno. Esta chaqueta, que se inspira en un viaje en canoa por el Parque Nacional Big Bend, al oeste de Texas, está diseñada para soportar las noches frías. Cuando por el día aumenten las temperaturas y no necesites el nivel de calidez Therma-FIT ADV, pliégala en el bolsillo interno.
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
Prepárate para tu próxima aventura Esta chaqueta reversible cuenta con una tecnología que regula el calor y repele el agua para ayudarte a seguir explorando el entorno. Esta chaqueta, que se inspira en un viaje en canoa por el Parque Nacional Big Bend, al oeste de Texas, está diseñada para soportar las noches frías. Cuando por el día aumenten las temperaturas y no necesites el nivel de calidez Therma-FIT ADV, pliégala en el bolsillo interno.
Un aislamiento de alto rendimiento
El aislamiento PrimaLoft® utiliza la tecnología Therma-FIT ADV de Nike para crear un tejido de regulación térmica avanzada que te permite mantener el calor cuando hace frío.
Diseño plegable
Si sube la temperatura, guarda la chaqueta en el bolsillo interno.
Diseño reversible
Este diseño reversible te permite cambiar de estilo, ya que tiene un lado liso y otro estampado, por lo que la chaqueta te ofrece dos looks.
Detalles del producto
- Cuerpo: 58 % poliéster/42 % nylon. Cuerpo interior/relleno: 100 % poliéster.
- Cremallera delantera
- Con aislamiento
- Bolsillo con cremallera
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IF1706-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 137 cm
- La modelo usa la talla S y mide 145 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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