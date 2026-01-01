Chaqueta Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" para niño/a

Nike ACG "Lava Flow"

164,99 €

Prepárate para tu próxima aventura Esta chaqueta reversible cuenta con una tecnología que regula el calor y repele el agua para ayudarte a seguir explorando el entorno. Esta chaqueta, que se inspira en un viaje en canoa por el Parque Nacional Big Bend, al oeste de Texas, está diseñada para soportar las noches frías. Cuando por el día aumenten las temperaturas y no necesites el nivel de calidez Therma-FIT ADV, pliégala en el bolsillo interno.

Un aislamiento de alto rendimiento

El aislamiento PrimaLoft® utiliza la tecnología Therma-FIT ADV de Nike para crear un tejido de regulación térmica avanzada que te permite mantener el calor cuando hace frío.

Diseño plegable

Si sube la temperatura, guarda la chaqueta en el bolsillo interno.

Diseño reversible

Este diseño reversible te permite cambiar de estilo, ya que tiene un lado liso y otro estampado, por lo que la chaqueta te ofrece dos looks.