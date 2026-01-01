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Brooklyn Nets Club
Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre
74,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Nets para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Nets para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.
Detalles del producto
- Cuerpo/forro de la capucha: 79 % algodón/21 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: HM9869-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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