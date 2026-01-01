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Brooklyn Nets Club Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre - Negro/Blanco

Brooklyn Nets Club

Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre

74,99 €
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El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Nets para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

74,99 €

El tejido Fleece suave se combina con detalles de los Nets para ofrecerte todo lo que te gusta de una sudadera con capucha Nike en un diseño exclusivo para la comunidad de fans.

Detalles del producto

  • Cuerpo/forro de la capucha: 79 % algodón/21 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HM9869-010

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