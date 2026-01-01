British & Irish Lions Sudadera con capucha Nike Club - Niño/a

British & Irish Lions

49,99 €

Muestra tu pasión por los British & Irish Lions con esta clásica sudadera con capucha Nike Club. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) ofrece estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.

Ventajas Sudadera con capucha de algodón para ofrecer comodidad durante toda la temporada.