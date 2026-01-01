British & Irish Lions
Sudadera con capucha Nike Club - Niño/a
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Muestra tu pasión por los British & Irish Lions con esta clásica sudadera con capucha Nike Club. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) ofrece estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IW8568-451
British & Irish Lions
Muestra tu pasión por los British & Irish Lions con esta clásica sudadera con capucha Nike Club. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) ofrece estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
Ventajas
Sudadera con capucha de algodón para ofrecer comodidad durante toda la temporada.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IW8568-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 142 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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