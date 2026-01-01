 
Imagen 1 de 5
British & Irish Lions Sudadera con capucha Nike Club - Niño/a - Obsidian/Blanco

British & Irish Lions

Sudadera con capucha Nike Club - Niño/a

49,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Muestra tu pasión por los British & Irish Lions con esta clásica sudadera con capucha Nike Club. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) ofrece estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Muestra tu pasión por los British & Irish Lions con esta clásica sudadera con capucha Nike Club. El tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) ofrece estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.

Ventajas

Sudadera con capucha de algodón para ofrecer comodidad durante toda la temporada.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IW8568-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 142 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de British & Irish Lions.

    British & Irish Lions Sudadera con capucha Nike Club - Niño/a

    British & Irish Lions

    49,99 €

    Completa el look