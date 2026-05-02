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Brazil Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre

69,99 €
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Hemos tomado un clásico del día a día y lo hemos impregnado del orgullo por Brasil para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. Esta sudadera con capucha holgada se ha confeccionado con un tejido French terry suave de densidad media en el exterior y con bucles sin cepillar en el interior. Además, es tan transpirable y cómoda que podrás llevarla durante todo el año.


  • Color mostrado: Coastal Blue/Light Menta
  • Modelo: IB6300-433

Brazil Club

69,99 €

Hemos tomado un clásico del día a día y lo hemos impregnado del orgullo por Brasil para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. Esta sudadera con capucha holgada se ha confeccionado con un tejido French terry suave de densidad media en el exterior y con bucles sin cepillar en el interior. Además, es tan transpirable y cómoda que podrás llevarla durante todo el año.

Ventajas

  • Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio durante el movimiento.
  • Cordón que te permite ponerte la capucha holgada o ajustada para protegerte del frío.

Detalles del producto

  • Cuerpo/forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Coastal Blue/Light Menta
  • Modelo: IB6300-433

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre

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