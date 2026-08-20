Materiales reciclados
Nike Brasilia
Mochila - Niño/a (18 l)
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Esta bolsa ofrece espacio para todo, tanto para ir al gimnasio como para ir al colegio o para quedar con los amigos. El gran compartimento con cremallera permite guardar los libros o la equipación de entrenamiento, con ranuras para los artículos escolares, y el bolsillo delantero más pequeño permite guardar cosas de forma rápida. Como toque adicional: un clip incorporado en un bolsillo de malla permite guardar las llaves.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: DV9436-010
Nike Brasilia
Esta bolsa ofrece espacio para todo, tanto para ir al gimnasio como para ir al colegio o para quedar con los amigos. El gran compartimento con cremallera permite guardar los libros o la equipación de entrenamiento, con ranuras para los artículos escolares, y el bolsillo delantero más pequeño permite guardar cosas de forma rápida. Como toque adicional: un clip incorporado en un bolsillo de malla permite guardar las llaves.
Ventajas
- Bolsillos laterales de malla con espacio para la botella de agua.
- Correas para los hombros acolchadas y regulables que ofrecen un ajuste cómodo.
- Asa de agarre para transportarla con facilidad.
Detalles del producto
- 41 x 30 x 15 cm (alto x ancho x profundidad)
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: DV9436-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
Nike Brasilia