Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (extrapequeña, 24 l)
No te dejes engañar por la palabra "extrapequeña". Esta bolsa es increíble. El compartimento principal cuenta con mucho espacio para guardar tu ropa y tus zapatillas de entrenamiento. Además, incluye bolsillos laterales y delanteros con cremallera para organizar tus cosas.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IB4398-010
Nike Brasilia
No te dejes engañar por la palabra "extrapequeña". Esta bolsa es increíble. El compartimento principal cuenta con mucho espacio para guardar tu ropa y tus zapatillas de entrenamiento. Además, incluye bolsillos laterales y delanteros con cremallera para organizar tus cosas.
Ventajas
- Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
- Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.
- Bolsillo interior con cremallera para guardar tus objetos de valor.
Detalles del producto
- 38 x 25 x 25 cm (largo x ancho x alto)
- 24L
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IB4398-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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