Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa con cordón (18 l)
Con una parte superior abierta perfecta para las cosas grandes y un bolsillo frontal con cremallera para acceder rápidamente a tus básicos, llevar tu equipación nunca ha sido tan fácil. Ciérrala y sal a darlo todo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IB4409-010
Nike Brasilia
Con una parte superior abierta perfecta para las cosas grandes y un bolsillo frontal con cremallera para acceder rápidamente a tus básicos, llevar tu equipación nunca ha sido tan fácil. Ciérrala y sal a darlo todo.
Ventajas
- Correas para los hombros que funcionan como cordón para sujetar el cierre de la parte superior.
- Parte inferior reforzada para proteger tu equipación de golpes y rozaduras.
Detalles del producto
- 36 x 51 x 5 cm (ancho x alto x profundidad)
- Forro/cuerpo: 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IB4409-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Brasilia