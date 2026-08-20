Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado
La amplia y duradera bolsa de deporte Nike Brasilia te permite tener toda tu equipación de entrenamiento a mano. El compartimento lateral guarda las zapatillas por separado, y los bolsillos interiores y exteriores son ideales para organizar las cosas. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: DH7710-010
Nike Brasilia 9,5
La amplia y duradera bolsa de deporte Nike Brasilia te permite tener toda tu equipación de entrenamiento a mano. El compartimento lateral guarda las zapatillas por separado, y los bolsillos interiores y exteriores son ideales para organizar las cosas. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
Ventajas
- Compartimento principal con cremallera para guardar los básicos de entrenamiento de forma segura.
- Compartimento interior con cremallera para mantener las zapatillas sucias y la ropa sudada separadas de tu equipación limpia.
- Parte inferior con revestimiento para proteger tus cosas contra golpes, rozaduras y derrames.
- Bolsillos exteriores para tener tus imprescindibles a mano.
Detalles del producto
- 63 x 30 x 30 cm (largo x ancho x alto)
- 60L
- Correa extraíble para el hombro
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: DH7710-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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Nike Brasilia 9,5