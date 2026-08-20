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Nike Brasilia 9.5 Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l) - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Brasilia 9,5

Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)

49,99 €

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado

La bolsa de deporte Nike Brasilia te permite tener toda tu equipación a mano. El compartimento lateral guarda las zapatillas por separado, y los bolsillos interiores y exteriores son ideales para organizar las cosas. Es ideal para ir al gimnasio o para el fin de semana. Tenemos todo lo que necesitas. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DO9193-010

Nike Brasilia 9,5

49,99 €

ALMACENAMIENTO INTELIGENTE Y DURADERO.

La bolsa de deporte Nike Brasilia te permite tener toda tu equipación a mano. El compartimento lateral guarda las zapatillas por separado, y los bolsillos interiores y exteriores son ideales para organizar las cosas. Es ideal para ir al gimnasio o para el fin de semana. Tenemos todo lo que necesitas. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.

Ventajas

  • Compartimento principal con cremallera para guardar los básicos de entrenamiento de forma segura.
  • Compartimento interior con cremallera para mantener las zapatillas sucias y la ropa sudada separadas de tu equipación limpia.
  • Parte inferior con revestimiento para proteger tus cosas contra golpes, rozaduras y derrames.
  • Bolsillos exteriores para tener tus imprescindibles a mano.

Detalles del producto

  • 71 x 36 x 36 cm (largo x ancho x alto)
  • 95L
  • Correa extraíble para el hombro
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DO9193-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike Brasilia 9.5 Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)

    Nike Brasilia 9,5

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