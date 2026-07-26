triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
Brasil Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Brasil

Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre

119,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Anima a tu país con esta amplia chaqueta Anthem de Brasil. Confeccionada con malla de doble capa de densidad media, mejora la ventilación para mantener la transpirabilidad cuando hace calor.


  • Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Modelo: IH1757-369

Brasil

119,99 €

Anima a tu país con esta amplia chaqueta Anthem de Brasil. Confeccionada con malla de doble capa de densidad media, mejora la ventilación para mantener la transpirabilidad cuando hace calor.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • El diseño transparente te permite mostrar la camiseta que lleves debajo.

Detalles del producto

  • Cremallera completa
  • Bolsillos con cremallera
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Modelo: IH1757-369

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 184 cm de altura
    • Ajuste oversize: extragrande y espacioso
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.3 estrellas

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Brasil Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre

Brasil

119,99 €

Completa el look