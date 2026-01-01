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Brasil Academy Pro Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Materiales reciclados

Brasil Academy Pro

Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a

54,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.


  • Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Modelo: IB5533-381

Brasil Academy Pro

54,99 €

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Bajos con cremallera para que el pantalón sea fácil de poner y quitar con las zapatillas puestas.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Modelo: IB5533-381

Talla y ajuste

    • La modelo usa la talla M y mide 150 cm
    • El modelo usa la talla M y mide 147 cm
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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