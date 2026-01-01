Materiales reciclados
Brasil Academy Pro
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.
- Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Modelo: IB5533-381
Brasil Academy Pro
Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Bajos con cremallera para que el pantalón sea fácil de poner y quitar con las zapatillas puestas.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Modelo: IB5533-381
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 150 cm
- El modelo usa la talla M y mide 147 cm
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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