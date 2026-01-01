Materiales reciclados
Brasil Academy Pro
Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste entallado se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.
- Color mostrado: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Modelo: IH1662-369
Brasil Academy Pro
Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste entallado se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.
Detalles del producto
- Puños y contorno del cuello elásticos
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Modelo: IH1662-369
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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