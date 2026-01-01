Brasil 2026/27 Balón Nike Academy

Brasil 2026/27

32,99 €

Marca un gol tras otro con la innovadora tecnología OmniSculpt del balón de fútbol Academy: las ranuras en relieve de la carcasa permiten que el aire se desplace alrededor del balón para lograr una trayectoria más precisa.

Ventajas Tecnología Nike Aerowsculpt con ranuras moldeadas que cortan la corriente de aire por el balón para reducir el arrastre y ofrecer un vuelo más estable.