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Nike Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a - Negro

Nike

Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a

27,99 €
Negro
Game Royal
University Red
Negro/Gris oscuro
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Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de poliéster elástico y reforzados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FB0407-011

Nike

27,99 €

Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de poliéster elástico y reforzados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.

Detalles del producto

  • Incluye tres pares de calzoncillos bóxer
  • 92 % poliéster reciclado/8 % elastano
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FB0407-011

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a

Nike

27,99 €

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