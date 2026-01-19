Nike Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de poliéster elástico y reforzados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.
Nike
Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de poliéster elástico y reforzados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Nike