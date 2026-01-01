Nike
Bóxer de algodón con cintura de color Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a
Tanto en el cole como para hacer gimnasia o practicar algún deporte, estos bóxers son ideales para que tu peque rinda al máximo. Está confeccionado en un tejido de punto de algodón elástico y transpirable e incorpora una cintura elástica para un ajuste cómodo y un bolsillo cerrado de dos capas que ofrece sujeción donde más lo necesitas.
- Color mostrado: Energy
- Modelo: IZ7488-300
Nike
Tanto en el cole como para hacer gimnasia o practicar algún deporte, estos bóxers son ideales para que tu peque rinda al máximo. Está confeccionado en un tejido de punto de algodón elástico y transpirable e incorpora una cintura elástica para un ajuste cómodo y un bolsillo cerrado de dos capas que ofrece sujeción donde más lo necesitas.
Detalles del producto
- Incluye tres pares de calzoncillos bóxer
- 95 % algodón/5 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Energy
- Modelo: IZ7488-300
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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