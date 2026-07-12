Boston Celtics Pantalón corto de la NBA - Hombre

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Nike NBA Swingman de los Boston Celtics tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA.Está confeccionado con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño a juego con el look de tu equipo en la cancha.Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas.Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Boston Celtics
INSPIRACIÓN DE LA NBA PARA TU EQUIPO.
El pantalón corto Nike NBA Swingman de los Boston Celtics tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA.Está confeccionado con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño a juego con el look de tu equipo en la cancha.Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas.Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
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