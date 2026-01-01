Boston Celtics Courtside Sudadera con media cremallera Nike Club de la NBA - Hombre

Boston Celtics Courtside
Parte de arriba con media cremallera Nike Club de la NBA - Hombre
Si te encantan los Boston Celtics, ¡díselo a todo el mundo! Esta parte de arriba especial con media cremallera tiene un diseño de garabatos irregulares y te vendrá de maravilla para defender a tu equipo.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Si te encantan los Boston Celtics, ¡díselo a todo el mundo! Esta parte de arriba especial con media cremallera tiene un diseño de garabatos irregulares y te vendrá de maravilla para defender a tu equipo.
Ventajas
Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IB0383-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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