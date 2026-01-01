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Boston Celtics Courtside Sudadera con media cremallera Nike Club de la NBA - Hombre - Negro

Boston Celtics Courtside

Parte de arriba con media cremallera Nike Club de la NBA - Hombre

79,99 €
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Si te encantan los Boston Celtics, ¡díselo a todo el mundo! Esta parte de arriba especial con media cremallera tiene un diseño de garabatos irregulares y te vendrá de maravilla para defender a tu equipo.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Si te encantan los Boston Celtics, ¡díselo a todo el mundo! Esta parte de arriba especial con media cremallera tiene un diseño de garabatos irregulares y te vendrá de maravilla para defender a tu equipo.

Ventajas

Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IB0383-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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