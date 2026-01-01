Boston Celtics Club
Camiseta - Hombre
Tú eres fiel hasta el final. No sigues a la mayoría. Esta camiseta de algodón suave honra la esencia de tus queridos Boston Celtics a través de su comunidad, su cultura y su juego.
- Color mostrado: Clover
- Modelo: IO6277-312
Boston Celtics Club
Tú eres fiel hasta el final. No sigues a la mayoría. Esta camiseta de algodón suave honra la esencia de tus queridos Boston Celtics a través de su comunidad, su cultura y su juego.
Ventajas
Tejido de algodón suave y ligero para el día a día.
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Clover
- Modelo: IO6277-312
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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