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Boston Celtics Club Camiseta - Hombre - Clover

Boston Celtics Club

Camiseta - Hombre

34,99 €
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Tú eres fiel hasta el final. No sigues a la mayoría. Esta camiseta de algodón suave honra la esencia de tus queridos Boston Celtics a través de su comunidad, su cultura y su juego.


  • Color mostrado: Clover
  • Modelo: IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Tú eres fiel hasta el final. No sigues a la mayoría. Esta camiseta de algodón suave honra la esencia de tus queridos Boston Celtics a través de su comunidad, su cultura y su juego.

Ventajas

Tejido de algodón suave y ligero para el día a día.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Clover
  • Modelo: IO6277-312

Talla y ajuste

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