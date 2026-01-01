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Beşiktaş J.K. Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Niño/a - Blanco/Negro/Negro

Materiales reciclados

Beşiktaş J.K.

Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Niño/a

42,99 €
Blanco/Negro/Negro
Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
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Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.


  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

42,99 €

Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: IZ6033-100

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