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Beşiktaş J.K. Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Hombre - Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante

Materiales reciclados

Beşiktaş J.K.

Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Hombre

54,99 €
Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
Blanco/Negro/Negro
Negro/Blanco/Blanco
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Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.


  • Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
  • Modelo: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
  • Modelo: IZ6031-011

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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