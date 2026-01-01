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Materiales reciclados
Beşiktaş J.K.
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Hombre
54,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.
- Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
- Modelo: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
54,99 €
Inspirado en lo que lleva el equipo en el campo, este pantalón corto cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad a la hora de animar al Beşiktaş.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Carmesí brillante
- Modelo: IZ6031-011
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Beşiktaş J.K.
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