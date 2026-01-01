Nike Ava X
Zapatillas - Hombre
El look innovador que buscas con la comodidad que necesitas para dar confianza a cada paso. Las ultraligeras Ava X tienen un aspecto minimalista y estilizado, por lo que son prácticas y fáciles de guardar. La amortiguación suave y el apoyo integral ofrecen comodidad y estabilidad donde vayas.
- Color mostrado: Photon Dust/Negro/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Modelo: IX0352-025
Nike Ava X
El look innovador que buscas con la comodidad que necesitas para dar confianza a cada paso. Las ultraligeras Ava X tienen un aspecto minimalista y estilizado, por lo que son prácticas y fáciles de guardar. La amortiguación suave y el apoyo integral ofrecen comodidad y estabilidad donde vayas.
Ventajas
- Parte superior de tela con detalles de piel sintética duradera, transpirable y cómoda.
- Ajuste con sujeción que proporciona estabilidad a lo largo de todo el día.
- Suela exterior con recortes texturizados en las zonas de alta abrasión que añade agarre y durabilidad para resistir el desgaste.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Photon Dust/Negro/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Modelo: IX0352-025
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Ava X.
Nike Ava X