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Buenas valoraciones
Nike Ava Edge Zapatillas - Hombre - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negro

Nike Ava Edge

Zapatillas - Hombre

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negro
Negro/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Inspiradas en la geometría de las ciudades modernas, las Nike Ava Edge se han diseñado para recorrer la jungla de asfalto. Combina una parte superior flexible, pero protectora con una amortiguación de alto rendimiento y una suela exterior que deja una huella inolvidable. Moverse por la ciudad es un deporte en sí mismo, así que prepárate con unas zapatillas de estilo avanzado y diseñadas para la comodidad.


  • Color mostrado: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negro
  • Modelo: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Inspiradas en la geometría de las ciudades modernas, las Nike Ava Edge se han diseñado para recorrer la jungla de asfalto. Combina una parte superior flexible, pero protectora con una amortiguación de alto rendimiento y una suela exterior que deja una huella inolvidable. Moverse por la ciudad es un deporte en sí mismo, así que prepárate con unas zapatillas de estilo avanzado y diseñadas para la comodidad.

Red de protección

Una mezcla de tejidos Woven y malla crea una parte superior protectora, pero flexible. El diseño dinámico de la rejilla imita las redes del diseño urbano.

Deja tu huella

La suela exterior de goma flexible y perforada se ajusta a la mediasuela para una mayor durabilidad. Y además, deja una huella especial.

Ultracómodo en la planta del pie

La mediasuela extragrande con espuma SCF técnica proporciona una amortiguación óptima.

Detalles del producto

  • Suela exterior de goma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negro
  • Modelo: IM1973-003

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (32)

4.5 estrellas

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Nike Ava Edge Zapatillas - Hombre

Nike Ava Edge

149,99 €

Completa el look

Item 3 of 5

Protección perfecta para la calle

Resistentes por fuera y cómodas en cualquier entorno, las Ava Edge son para quienes se mueven con soltura por la ciudad.

Exterior protector

Recubrimiento de goma de alta resistencia a la abrasión para aumentar la durabilidad.

Gran reactividad

La amortiguación de espuma de alto nivel te ayuda en cada paso.