Nike Ava Edge Zapatillas - Hombre

Nike Ava Edge

149,99 €

Inspiradas en la geometría de las ciudades modernas, las Nike Ava Edge se han diseñado para recorrer la jungla de asfalto. Combina una parte superior flexible, pero protectora con una amortiguación de alto rendimiento y una suela exterior que deja una huella inolvidable. Moverse por la ciudad es un deporte en sí mismo, así que prepárate con unas zapatillas de estilo avanzado y diseñadas para la comodidad.

Red de protección

Una mezcla de tejidos Woven y malla crea una parte superior protectora, pero flexible. El diseño dinámico de la rejilla imita las redes del diseño urbano.

Deja tu huella

La suela exterior de goma flexible y perforada se ajusta a la mediasuela para una mayor durabilidad. Y además, deja una huella especial.

Ultracómodo en la planta del pie

La mediasuela extragrande con espuma SCF técnica proporciona una amortiguación óptima.