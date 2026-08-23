Nike Ava Edge Zapatillas - Hombre

Great product
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ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Inspiradas en la geometría de las ciudades modernas, las Nike Ava Edge se han diseñado para recorrer la jungla de asfalto. Combina una parte superior flexible, pero protectora con una amortiguación de alto rendimiento y una suela exterior que deja una huella inolvidable. Moverse por la ciudad es un deporte en sí mismo, así que prepárate con unas zapatillas de estilo avanzado y diseñadas para la comodidad.
Nike Ava Edge
Inspiradas en la geometría de las ciudades modernas, las Nike Ava Edge se han diseñado para recorrer la jungla de asfalto. Combina una parte superior flexible, pero protectora con una amortiguación de alto rendimiento y una suela exterior que deja una huella inolvidable. Moverse por la ciudad es un deporte en sí mismo, así que prepárate con unas zapatillas de estilo avanzado y diseñadas para la comodidad.
Una mezcla de tejidos Woven y malla crea una parte superior protectora, pero flexible. El diseño dinámico de la rejilla imita las redes del diseño urbano.
La suela exterior de goma flexible y perforada se ajusta a la mediasuela para una mayor durabilidad. Y además, deja una huella especial.
La mediasuela extragrande con espuma SCF técnica proporciona una amortiguación óptima.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
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1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Resistentes por fuera y cómodas en cualquier entorno, las Ava Edge son para quienes se mueven con soltura por la ciudad.
Recubrimiento de goma de alta resistencia a la abrasión para aumentar la durabilidad.
La amortiguación de espuma de alto nivel te ayuda en cada paso.